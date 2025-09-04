Рабочий погиб при валке леса в Лельчицком районе

МИНСК, 4 сен — Sputnik. Помощник вальщика леса погиб в Лельчицком районе, обстоятельства инцидента устанавливаются, об этом сообщили в пресс-службе СК.
По данным ведомства, бригада валила лес на территории Буйновичского лесничества 3 сентября. Примерно в 15:30 вальщик сделал надпил на ольхе, после чего дерево расщепилось. Часть ствола длиной более 22 метров упала на его помощника.
От полученных травм 54-летний мужчина скончался.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Специалисты изъяли каску, бензопилу, клин дерева, а также документация по организации лесосечных работ и технике безопасности.
Для установления всех обстоятельств произошедшего проводится проверка. Особое внимание следователи будут уделять причинам и условиям, которые способствовали гибели рабочего.