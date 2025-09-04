Суд вынес приговор священнику, который зарезал прихожанина

В Челябинской области вынесли приговор священнику Игорю Ефремову, который зарезал прихожанина. Ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом сообщает 31tv.ru.
Также его обязали выплатить моральную компенсацию супруге убитого мужчины в размере двух миллионов рублей.
По информации источника, прокуратура требовала для Ефремова 13 лет колонии строгого режима, но суд уменьшил срок до 10 лет. Сам обвиняемый отрицает свою вину. Адвокат считает, что на Игоря Ефремова было совершено нападение и он лишь защищался, сказано в материале.
Инцидент произошел в октябре прошлого года. Священник храма Тихвинской иконы Божьей Матери жестоко расправился с домогавшимся его односельчанином. Трагедия произошла в селе Губернское. Священник выпивал с другом дома. Утром он обнаружил его руки у себя в области паха, после чего не выдержал и убил знакомого.
