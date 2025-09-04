Суд вынес приговор священнику, который зарезал прихожанина

По информации источника, прокуратура требовала для Ефремова 13 лет колонии строгого режима, но суд уменьшил срок до 10 лет. Сам обвиняемый отрицает свою вину. Адвокат считает, что на Игоря Ефремова было совершено нападение и он лишь защищался, сказано в материале.