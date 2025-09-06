Дроны ВСУ атаковали учебно-тренировочный центр ЗАЭС

Бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что продолжение боевых действий направлено на то, чтобы лишить Россию возможности достигнуть своих целей. Он пояснил, что цель стратегии состоит не в полном поражении России, а в том, чтобы мешать реализации ее военных планов. По его словам, если невозможно разубедить президента Владимира Путина, необходимо препятствовать его усилиям.