Дроны ВСУ атаковали учебно-тренировочный центр ЗАЭС

Украинские беспилотники атаковали учебно-тренировочный центр Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Удар пришелся по крыше корпуса «Г». Об этом сообщили в пресс-службе АЭС.

В заявлении отмечается, что центр является уникальным объектом, где расположен единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала. Он имеет критическое значение для подготовки специалистов атомной отрасли.

При этом возгорания и значительных разрушений зафиксировано не было, передает Telegram-канал АЭС.

Бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что продолжение боевых действий направлено на то, чтобы лишить Россию возможности достигнуть своих целей. Он пояснил, что цель стратегии состоит не в полном поражении России, а в том, чтобы мешать реализации ее военных планов. По его словам, если невозможно разубедить президента Владимира Путина, необходимо препятствовать его усилиям.

В городе Белая Калитва Ростовской области обломки беспилотника, сбитого силами противовоздушной обороны, рухнули возле жилой многоэтажки. Инцидент произошел 2 сентября, когда в небе над городом были слышны взрывы и работала ПВО.