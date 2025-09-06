Мужчина убил 84-летнюю пенсионерку топором в подмосковном Воскресенске

В Воскресенске 62-летнего мужчину обвинили в убийстве 84-летней пенсионерки, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.
По версии следствия, конфликт между соседями в подъезде 5 сентября перерос в нападение: злоумышленник взял топор и нанес женщине множественные удары по лицу и голове.
Пенсионерка скончалась на месте, попытку остановить мужчину предпринял ее сын. Обвиняемый был задержан сотрудниками правоохранительных органов.
Следователи и криминалисты провели осмотр места происшествия, изъяли орудие преступления и допросили свидетелей. Также назначен комплекс судебных экспертиз, включая судебно-медицинскую, молекулярно-генетическую и психолого-психиатрическую. В ближайшее время следствие планирует обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, передает Telegram-канал.
