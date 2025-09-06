Мужчина убил 84-летнюю пенсионерку топором в подмосковном Воскресенске

Следователи и криминалисты провели осмотр места происшествия, изъяли орудие преступления и допросили свидетелей. Также назначен комплекс судебных экспертиз, включая судебно-медицинскую, молекулярно-генетическую и психолого-психиатрическую. В ближайшее время следствие планирует обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, передает Telegram-канал.