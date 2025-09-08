В Новосибирске иностранку поймали на нарушении миграционного режима

Гражданка Киргизии незаконно пересекла границу России.
5 сентября Ленинский районный суд Новосибирска принял решение об аресте гражданки Киргизии, об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области.
Женщина незаконно пересекла границу России в июне 2024 года. Несмотря на запрет на въезд до 2029 года, она показала на границе паспорт и попала в страну.
До этого иностранку уже высылали из России за нарушение миграционных правил. Однако она всё равно решила вернуться.
Суд постановил заключить женщину под стражу до 3 октября 2025 года.