Ричмонд
+12°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске иностранку поймали на нарушении миграционного режима

Гражданка Киргизии незаконно пересекла границу России.

Гражданка Киргизии незаконно пересекла границу России.

5 сентября Ленинский районный суд Новосибирска принял решение об аресте гражданки Киргизии, об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Женщина незаконно пересекла границу России в июне 2024 года. Несмотря на запрет на въезд до 2029 года, она показала на границе паспорт и попала в страну.

До этого иностранку уже высылали из России за нарушение миграционных правил. Однако она всё равно решила вернуться.

Суд постановил заключить женщину под стражу до 3 октября 2025 года.