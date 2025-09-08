Стал известен размер гонорара задержанной из-за наркотиков Аглаи Тарасовой

До скандала, связанного с перевозкой наркотиков, актриса Аглая Тарасова имела многомиллионные гонорары. Об этом рассказал продюсер одного из проектов, в котором артистка приняла участие.
По его словам, за один съемочный день она получала около 300 тысяч рублей. Если проект был многосерийный, ее гонорар мог снизиться иногда в два раза.
— Но актер ничего не теряет — зарабатывает прилично, так как много работы. Учитывая, что смен в одном сериале при значимой роли может быть до 60. Тогда за один проект артистка может заработать от 9 миллионов рублей до 18 миллионов рублей — в зависимости от индивидуальных условий и особенностей работы, — приводят слова продюсера в материале KP.ru.
Тарасова попала под пристальное внимание правоохранительных органов из-за подозрений в контрабанде электронного устройства для курения, содержащего гашишное масло. Адвокат Александр Бойков сообщил, что наказание в таких случаях может варьироваться от условного срока до реального лишения свободы.
Во время судебного заседания артистка сказала, что раскаивается в своем поступке и что она совершила большую ошибку. Тарасова заявила, что не уедет из страны, так как у нее есть ипотека и запланированы съемки в трех лентах, а ее пожилые бабушка и дедушка находятся на иждивении.
Домодедовский суд избрал для нее меру в виде запрета определенных действий и освободил из-под стражи. Теперь артистка не может покидать свой дом с полуночи до 06:00 и пользоваться средствами связи.