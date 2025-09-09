Школьницу из Назарово привлекли к уголовной ответственности за «дроппинг»: первое такое дело в крае

В Красноярском крае возбуждено первое уголовное дело о неправомерном обороте средств платежей (ст. 187 УК РФ). Фигуранткой стала 16-летняя школьница из Назарово, подозреваемая в пособничестве мошенникам через схему, известную как «дроппинг».
По данным следствия, несовершеннолетняя через социальные сети нашла предложение о «лёгком заработке». Её задачи заключались в переводе денежных средств, поступающих на её банковскую карту от неизвестного «работодателя», на другие счета. Фактически, карта девушки использовалась как промежуточное звено для обналичивания средств, полученных преступным путём.
За несколько дней операций подросток получила вознаграждение в размере 1600 рублей. Однако вскоре её карта была выявлена в ходе расследования одного из эпизодов мошенничества, после чего правоохранители вышли на саму исполнительницу.
В настоящее время в отношении школьницы возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до трёх лет. Данный случай стал первым официально зарегистрированным в регионе по статье о неправомерном обороте средств платежей.
Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего, включая возможную роль организаторов схемы. Правоохранительные органы напоминают, что любое предложение легкого заработка с использованием личной банковской карты для перевода чужих средств является мошенническим и влечёт за собой уголовную ответственность.