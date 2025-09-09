Жительница Новосибирска получила 300 тысяч за травму в больнице

Женщина поскользнулась на скользкой плитке и получила серьёзные травмы.
В Искитиме Новосибирской области судебные приставы добились выплаты компенсации для пострадавшей пациентки. Женщине удалось взыскать с медицинского учреждения свыше 300 тысяч рублей, об этом сообщила пресс-служба ГУФССП России по Новосибирской области.
Пациентка поскользнулась на скользкой плитке в больнице и получила серьёзные травмы. После этого она обратилась в суд с требованием возместить моральный вред и расходы на лечение.
Суд удовлетворил требования. После того как приставы запретили больнице продавать или переоформлять своё имущество, уже через несколько дней медучреждение выплатило всю сумму. Деньги поступили на специальный счёт, а затем их перевели пострадавшей женщине.