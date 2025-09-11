Ричмонд
+18°
сильный дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вице-губернатор Брянской области Симоненко и его соучастники не признают вину

Вице-губернатор Николай Симоненко с сообщниками не признают вину в превышении должностных полномочий.

Источник: Комсомольская правда

Вице-губернатор Брянской области Николай Симоненко, его сын Юрий Симоненко, генеральный директор Брянского металлообрабатывающего завода, и начальник областного управления капитального строительства Евгений Жура не признают вину по делу о строительстве оборонительных сооружений. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

22 июля в Брянске их задержали и доставили в Москву. Мещанский районный суд Москвы решил поместить их под стражу. Им вменяют злоупотребление должностными полномочиями при возведении оборонительных объектов в приграничных с Украиной районах. Обвинение основано на статье 285 Уголовного кодекса РФ.

По данным правоохранителей, фигуранты дела настаивают на своей невиновности. Расследование продолжается, детали дела уточняются. После задержания Николая Симоненко заключили под стражу до 21 сентября.