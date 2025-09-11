Вице-губернатор Брянской области Симоненко и его соучастники не признают вину

22 июля в Брянске их задержали и доставили в Москву. Мещанский районный суд Москвы решил поместить их под стражу. Им вменяют злоупотребление должностными полномочиями при возведении оборонительных объектов в приграничных с Украиной районах. Обвинение основано на статье 285 Уголовного кодекса РФ.