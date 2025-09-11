Взрыв на полигоне Национальной гвардии в Нукусе: пострадали 10 военнослужащих

По данным ведомства, в ходе учений сработал детонационный шнур учебного взрывного устройства, что привело к взрыву. В результате происшествия 10 военнослужащих — участников занятий — получили ранения различной степени тяжести.
Пострадавшим была оперативно оказана первая медицинская помощь. По информации Национальной гвардии, в настоящее время благодаря принятым мерам состояние военнослужащих улучшается, и их здоровью ничего не угрожает.
По факту случившегося назначено служебное расследование. Руководство проводит проверку всех обстоятельств инцидента, чтобы установить причины произошедшего и не допустить подобных случаев в будущем.