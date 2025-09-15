В Хабаровске осудили мигранта за финансирование терроризма

В Хабаровске огласили приговор по делу о финансировании терроризма. Решение вынес 1-й Восточный окружной военный суд, сообщает пресс-служба прокуратуры края.
Установлено, что в феврале 2024 года иностранный гражданин перечислил денежные средства на счёт террористической организации, деятельность которой запрещена на территории России. Его действия квалифицированы по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ.
Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде восьми лет и шести месяцев лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии строгого режима.