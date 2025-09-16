Калининградцы стали сами звонить мошенникам

Полиция и банки советуют не звонить по номерам из подозрительных сообщений и не переходить по незнакомым ссылкам. По любым тревожным уведомлениям нужно самостоятельно перезвонить в организацию по официальному номеру (тот, что на сайте или на вашей банковской карте), уточнить информацию через личный кабинет в приложении и ни в коем случае не называть коды из SMS. В сложных ситуациях следует обращаться в полицию.