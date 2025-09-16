Калининградцы стали сами звонить мошенникам

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, мошенники рассылают поддельные документы, письма или тревожные сообщения — о взломе аккаунта, блокировке карты, необходимости смены документов или оплате штрафа — и оставляют номер для «оперативной связи». Получив сообщение, многие предпочитают перепроверить информацию и по собственному желанию перезванивают по указанному номеру. Это позволяет криминалам обходить автоматические блокировки банков и операторов связи, нацеленные на входящие подозрительные звонки.
Далее действует классическая социальная инженерия: злоумышленники просят назвать коды из SMS, пароли, дать доступ к устройству или перевести «для проверки» небольшую сумму. Часто они принимают оплату в криптовалюте или просят сообщить данные, которые потом используют для хищений и обналички.
Полиция и банки советуют не звонить по номерам из подозрительных сообщений и не переходить по незнакомым ссылкам. По любым тревожным уведомлениям нужно самостоятельно перезвонить в организацию по официальному номеру (тот, что на сайте или на вашей банковской карте), уточнить информацию через личный кабинет в приложении и ни в коем случае не называть коды из SMS. В сложных ситуациях следует обращаться в полицию.
Ранее мы писали о похожих случаях, когда калининградцы теряли деньги, доверившись объявлениям и звонкам мошенников.