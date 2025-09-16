Родился в рубашке: Гражданин Молдовы сам выбрался из разбитой машины и не получил ни царапины после жесткого ДТП в Италии

Чудом живой и невредимый: гражданин Молдовы самостоятельно выбрался из разбитой машины после жесткого ДТП в Италии — пишет rupor.md.
Ночь с 13 на 14 сентября в районе Лимены, недалеко от Падуи, едва не обернулась трагедией. Автомобиль, движущийся в южном направлении по кольцевой дороге, на большой скорости врезался в металлический отбойник, передняя часть машины была полностью разрушена.
К удивлению спасателей, водитель — гражданин Молдовы 1978 года рождения — смог самостоятельно выбраться из автомобиля ещё до прибытия экстренных служб и не получил никаких травм. Для извлечения машины из-под отбойника пожарным пришлось использовать автокран.
На месте также работали медицинские бригады и сотрудники полиции, которые зафиксировали обстоятельства происшествия.
