Ричмонд
+17°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Два студента пострадали во время стрельбы в центре Ростова

В Ростове во время стрельбы на дороге пострадали два студента.

Источник: Комсомольская правда

Во вторник, 16 сентября, в центре Ростова два студента пострадали во время стрельбы около вуза. Об этом сообщили в Донском государственном техническом университете.

Инцидент произошел рядом с корпусом ДГТУ. Неизвестный открыл стрельбу из травматического оружия. В результате пострадали два студента университета.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции. Они провели первоначальные следственные действия.

— Пострадавших незамедлительно доставили в Городскую больницу скорой медицинской помощи № 2. Медики оказали студентам всю необходимую помощь. Угрозы их жизни нет, — прокомментировали в вузе.

По предварительной информации, стрельба началась из-за конфликта на дороге. 23-летний водитель автомобиля подрезал мужчину на мотоцикле. Во время спора один из участников достал травматическое оружие и произвел выстрел.

В университете подчеркнули, что стрелявший не является студентом или сотрудником ДГТУ.

— Правоохранительные органы разыскивают злоумышленника. Ректор университета взял ситуацию под личный контроль. Пострадавшим студентам оказывается вся необходимая помощь и поддержка, — добавили в учебном заведении.

Подпишись на нас в Telegram.

Читайте также.

В Ростове неизвестный мотоциклист устроил стрельбу на дороге.