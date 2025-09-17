Два студента пострадали во время стрельбы в центре Ростова

Во вторник, 16 сентября, в центре Ростова два студента пострадали во время стрельбы около вуза. Об этом сообщили в Донском государственном техническом университете.
Инцидент произошел рядом с корпусом ДГТУ. Неизвестный открыл стрельбу из травматического оружия. В результате пострадали два студента университета.
На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции. Они провели первоначальные следственные действия.
— Пострадавших незамедлительно доставили в Городскую больницу скорой медицинской помощи № 2. Медики оказали студентам всю необходимую помощь. Угрозы их жизни нет, — прокомментировали в вузе.
По предварительной информации, стрельба началась из-за конфликта на дороге. 23-летний водитель автомобиля подрезал мужчину на мотоцикле. Во время спора один из участников достал травматическое оружие и произвел выстрел.
В университете подчеркнули, что стрелявший не является студентом или сотрудником ДГТУ.
— Правоохранительные органы разыскивают злоумышленника. Ректор университета взял ситуацию под личный контроль. Пострадавшим студентам оказывается вся необходимая помощь и поддержка, — добавили в учебном заведении.
