Пассажиры лайнера устроили массовую драку на борту и сорвали круиз

Круиз по Багамским островам на лайнере Royal Caribbean сорвали пассажиры, устроившие массовую драку на борту. Об этом пишет Daily Mail.
Как рассказал источник издания, корабль «Чудеса морей» отправился 15 сентября в четырехдневное путешествие из порта Майами, США.
Но вскоре после отплытия возник конфликт у детского бассейна. Капитана судна был вынужден вернуться в гавань отправления вечером того же дня.
Не менее 12 человек принимали участие в драке, при этом двоих пришлось госпитализировать. Всех дебоширов по прибытии передали сотрудникам полиции.
Ранее сообщалось, что пассажиры самолета российской авиакомпании устроили массовую драку на борту Boeing 737 из-за надписи «Помощь наркозависимым» на футболке россиянки.
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.