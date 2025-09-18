Мужчина погиб из-за обвала скалы в Дагестане

Инцидент произошел около 10:30 по московскому времени на участке автодороги Агвали — Шаури — Кидеро. При проведении земляных работ по расширению дороги произошел внезапный обвал скальных пород. Кусок скалы рухнул прямо на технику, водитель не успел выбраться и погиб на месте.