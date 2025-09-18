Мужчина погиб из-за обвала скалы в Дагестане

Водитель бульдозера погиб в результате обвала скалы в Цумадинском районе Дагестана. Об этом в среду, 17 сентября, сообщили в пресс-служба Дагестанавтодора.
Инцидент произошел около 10:30 по московскому времени на участке автодороги Агвали — Шаури — Кидеро. При проведении земляных работ по расширению дороги произошел внезапный обвал скальных пород. Кусок скалы рухнул прямо на технику, водитель не успел выбраться и погиб на месте.
На опубликованных в Сети кадрах видно, что бульдозер практически полностью скрыт под массивными фрагментами породы. Для извлечения тела погибшего к месту происшествия прибыли спасатели и добровольцы. Обстоятельства инцидента выясняются, говорится в сообщении.
Ранее двое рабочих пострадали в результате обрушения строительных лесов у нежилого здания рядом со школой № 1574 в Старопименовском переулке в центре Москвы.