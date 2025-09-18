Пожар в кафе уничтожил фасад многоэтажки в центре Астаны

Очаг возгорания располагался на первом этаже восьмиэтажного здания, расположенного неподалеку от монумента «Байтерек» в центре Астаны.
На момент прибытия первых подразделений имелся переходом огня на обшивку дома. Тушение пожара осложнялось тем, что на момент прибытия пожарных огонь уже приобрёл развитую форму, а также из-за особенностей строения здания, высокой пожарной нагрузки и сильного задымления.
На месте пожара работал оперативный штаб. Информации о пострадавших не поступало.
Пожарные выясняют причины возгорания.
В результате пожара пострадало 8 квартир, сообщили в акимате.
Для жителей организовано временное размещение в гостиницах города. А также будет оказана всесторонняя помощь. В течение суток будут начаты работы по ремонту пострадавших квартир и восстановлению фасада за счет средств собственников кафе и поддержке акимата.
При всех аналогичных случаях местные органы власти предпринимают все необходимые меры по оперативной ликвидации последствий пожара, напомнили городские власти.