Ричмонд
+18°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пожар в кафе уничтожил фасад многоэтажки в центре Астаны

АСТАНА, 18 сен — Sputnik. Пожар в кафе уничтожил фасад многоэтажного дома в центре Астаны, сообщили в МЧС Казахстана.

Источник: Пресс-служба МЧС Казахстана

Очаг возгорания располагался на первом этаже восьмиэтажного здания, расположенного неподалеку от монумента «Байтерек» в центре Астаны.

На момент прибытия первых подразделений имелся переходом огня на обшивку дома. Тушение пожара осложнялось тем, что на момент прибытия пожарных огонь уже приобрёл развитую форму, а также из-за особенностей строения здания, высокой пожарной нагрузки и сильного задымления.

говорится в сообщении

На месте пожара работал оперативный штаб. Информации о пострадавших не поступало.

Пожарные выясняют причины возгорания.

В результате пожара пострадало 8 квартир, сообщили в акимате.

Для жителей организовано временное размещение в гостиницах города. А также будет оказана всесторонняя помощь. В течение суток будут начаты работы по ремонту пострадавших квартир и восстановлению фасада за счет средств собственников кафе и поддержке акимата.

говорится в сообщении

При всех аналогичных случаях местные органы власти предпринимают все необходимые меры по оперативной ликвидации последствий пожара, напомнили городские власти.