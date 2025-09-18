Ричмонд
Мужчину, щупавшего девушек за ягодицы в автобусе Ташкента, арестовали на 5 суток

Vaib.uz (Узбекистан. 18 сентября). В социальных сетях на днях появилось видео, снятое в одном из столичных автобусов. На кадрах видно, как мужчина в переполненном салоне откровенно трогает девушек за ягодицы. Поведение было настолько вызывающим, что, как пишут пользователи, «перепутать его действия было невозможно».

Источник: Vaib.Uz

Сегодня стало известно, что по этому инциденту вынесен судебный приговор, документ оказался в распоряжении нашей редакции.

Согласно материалам суда, инцидент произошёл 11 сентября 2025 года, в период с 08:00 до 09:00, в автобусе маршрута № 11, следовавшем по маршруту «Дружба народов — Сергели». Находясь в салоне в качестве пассажира, мужчина прикасался к ягодицам девушек, ехавших рядом, совершая неприличные и недопустимые действия. Это было подтверждено многочисленными фото и видео.

На судебном заседании мужчина полностью признал свою вину. По его словам, он тогда направлялся на работу. Подсудимый также выразил раскаяние, пообещал, что это больше не повторится, и попросил суд о смягчении наказания.

Суд квалифицировал действия мужчины по части 1 статьи 41−1 Кодекса об административной ответственности — сексуальное домогательство. Ему назначено наказание в виде 5 суток административного ареста.

Пять суток за публичное домогательство — это приглашение к безнаказанности. Когда мужчина может домогаться девушек на глазах у десятков пассажиров, быть снятым на видео, признать всё на суде — и получить 5 суток ареста, это не справедливость. Это инструкция для следующих домогателей: «потрогал — попросил прощения — посидел пару дней — на свободу с чистой совестью».