Мужчину, щупавшего девушек за ягодицы в автобусе Ташкента, арестовали на 5 суток

Сегодня стало известно, что по этому инциденту вынесен судебный приговор, документ оказался в распоряжении нашей редакции.
Согласно материалам суда, инцидент произошёл 11 сентября 2025 года, в период с 08:00 до 09:00, в автобусе маршрута № 11, следовавшем по маршруту «Дружба народов — Сергели». Находясь в салоне в качестве пассажира, мужчина прикасался к ягодицам девушек, ехавших рядом, совершая неприличные и недопустимые действия. Это было подтверждено многочисленными фото и видео.
На судебном заседании мужчина полностью признал свою вину. По его словам, он тогда направлялся на работу. Подсудимый также выразил раскаяние, пообещал, что это больше не повторится, и попросил суд о смягчении наказания.
Суд квалифицировал действия мужчины по части 1 статьи 41−1 Кодекса об административной ответственности — сексуальное домогательство. Ему назначено наказание в виде 5 суток административного ареста.
Пять суток за публичное домогательство — это приглашение к безнаказанности. Когда мужчина может домогаться девушек на глазах у десятков пассажиров, быть снятым на видео, признать всё на суде — и получить 5 суток ареста, это не справедливость. Это инструкция для следующих домогателей: «потрогал — попросил прощения — посидел пару дней — на свободу с чистой совестью».