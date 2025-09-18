Мужчину, щупавшего девушек за ягодицы в автобусе Ташкента, арестовали на 5 суток

Пять суток за публичное домогательство — это приглашение к безнаказанности. Когда мужчина может домогаться девушек на глазах у десятков пассажиров, быть снятым на видео, признать всё на суде — и получить 5 суток ареста, это не справедливость. Это инструкция для следующих домогателей: «потрогал — попросил прощения — посидел пару дней — на свободу с чистой совестью».