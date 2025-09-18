ФСБ предотвратила подготовку теракта по заданию спецслужб Украины в Петербурге

«По указанию куратора из украинской террористической организации, курируемой Главным управлением разведки Минобороны Украины, двое задержанных осуществили наблюдение за объектом террористических устремлений, провели разведку по месту его жительства и посредством тайника, оборудованного на одном из кладбищ Санкт-Петербурга, передали исполнителю взрывное устройство», — уточняется в сообщении.
По данному факту возбуждены уголовные дела по статьям о приготовлении к теракту и незаконном обороте взрывчатых веществ или взрывных устройств.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что Южный окружной военный суд приговорил к девяти годам лишения свободы жителя Петербурга, которого признали виновным в приготовлении к госизмене и участию в террористической организации. Фигурантом является 19-летний петербуржец — полный тезка героя культового фильма «Брат» Данилы Багрова.