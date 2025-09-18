ФСБ предотвратила подготовку теракта по заданию спецслужб Украины в Петербурге

Сотрудники ФСБ в результате спецоперации задержали в Петербурге подозреваемых в подготовке подрыва автомобиля руководителя одного из оборонных предприятий. В числе фигурантов трое граждан РФ 1993, 1994 и 2006 годов рождения, сообщили в ЦОС ФСБ.