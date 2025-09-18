Ричмонд
Омича приговорили к реальному сроку за распространение детской порнографии

Омича приговорили к реальному сроку за распространение запрещённого контента.

Источник: Freepik

Омский суд вынес приговор 30-летнему местному жителю. Мужчина признан виновным в распространении порнографических материалов с участием несовершеннолетних.

По материалам дела, с октября 2022 по июль 2024 года омич через мессенджер Telegram отправлял видеофайлы с запрещённым контентом. Материалы хранились на его телефоне, а получателями были неизвестные лица. В ходе судебного разбирательства обвиняемый признал свою вину. Суд установил 16 эпизодов противоправных действий. За каждое преступление мужчине назначено наказание в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы. Отбывать срок он будет в колонии общего режима.

Апелляционная инстанция подтвердила законность приговора, оставив его без изменений.