Омича приговорили к реальному сроку за распространение детской порнографии

По материалам дела, с октября 2022 по июль 2024 года омич через мессенджер Telegram отправлял видеофайлы с запрещённым контентом. Материалы хранились на его телефоне, а получателями были неизвестные лица. В ходе судебного разбирательства обвиняемый признал свою вину. Суд установил 16 эпизодов противоправных действий. За каждое преступление мужчине назначено наказание в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы. Отбывать срок он будет в колонии общего режима.