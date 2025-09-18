Бросили умирать на улице: мужчина стал жертвой пьяного знакомого

В башкирском городе Салавате арестовали 49-летнего мужчину, его обвиняют в совершении умышленного убийства. Об этом рассказала пресс-служба Следственного комитета республики.
По данным следствия, инцидент произошел днем в минувшую субботу, 13 сентября, возле одного из многоквартирных домов на бульваре Космонавтов. Арестованный и его знакомыми, будучи пьяными, поссорились. В итоге конфликт перерос в драку, и обвиняемый ударил одного из оппонентов удар.
После этого раненый мужчина отошел в сторону, но вскоре потерял сознание неподалеку от места драки. Его обнаружил прохожий, который вызвал скорую помощь и полицию. Несмотря на усилия медиков, потерпевший умер в больнице на следующий день.
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Следователи провели осмотр места происшествия, изъяли орудие преступления и биологические следы, допросили свидетелей и назначили ряд судебных экспертиз.
