Супруга экс-губернатора Сахалина Хорошавина гасит штраф в размере 500 млн рублей из пенсии чиновника: выделена ежемесячная сумма

Супруга экс-губернатора Сахалина Александра Хорошавина заявила, что гасит штраф мужа перед государством в размере 500 млн рублей с его пенсии. Отмечается, что каждый месяц женщина переводит по 5 тысяч рублей. Об этом пишет РИА Новости, опираясь на материалы дела, которые оказались в распоряжении агентства.
«По поручению осужденного его супруга ежемесячно перечисляет 5 тысяч рублей в счет выплаты штрафа», — говорится в документах.
При этом до этого стало известно, что сам бывший чиновник сейчас находится в колонии и ежемесячно отсылает по 10 тысяч рублей для погашения штрафа. Напомним, Хорошавина осудили на 15 лет за получения взяток в крупном размере, а также суд приговорил к штрафу в размере 500 млн рублей. До этого стало известно, что Хорошавин признал свою вину и выплатил в доход государства 12 млн рублей. Кроме того, бывший чиновник попросил отправить его на СВО, но ответа пока не получил.