Супруга экс-губернатора Сахалина Хорошавина гасит штраф в размере 500 млн рублей из пенсии чиновника: выделена ежемесячная сумма

При этом до этого стало известно, что сам бывший чиновник сейчас находится в колонии и ежемесячно отсылает по 10 тысяч рублей для погашения штрафа. Напомним, Хорошавина осудили на 15 лет за получения взяток в крупном размере, а также суд приговорил к штрафу в размере 500 млн рублей. До этого стало известно, что Хорошавин признал свою вину и выплатил в доход государства 12 млн рублей. Кроме того, бывший чиновник попросил отправить его на СВО, но ответа пока не получил.