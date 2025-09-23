ФСБ перекрыла канал нелегальной миграции в Новосибирске

В Новосибирске и Петропавловске-Камчатском сотрудники УФСБ России задержали организаторов канала нелегальной миграции, которые пытались покинуть страну, чтобы скрыться от наказания.
По данным ведомства, трое подозреваемых оформляли приезжим фиктивные документы об оплате патентов, что позволяло последним находиться на территории страны дольше положенного срока.
Иностранцы работали на стройках в Камчатском крае.
Следователи возбудили уголовное дело по факту организации незаконной миграции, совершенной группой лиц по предварительному сговору.
Уточняется, что подозреваемые находились на территории России незаконно. Они попытались выехать в республику Центральной Азии, чтобы скрыться от наказания, но мужчин задержали.
Незаконно легализованные ими мигранты также задержаны, помещены в центр временного содержания иностранных граждан.
Они стали фигурантами уголовных дел по статье об использовании поддельных документов.