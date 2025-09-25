Житель Ростова под видом полицейского требовал от владельца аптек 3 млн рублей

Житель Ростова-на-Дону пытался обмануть владельца сети аптек на 3 млн рублей, но деньги в итоге не получил и попал под следствие. Об этом со ссылкой на УФСБ России по Ростовской области сообщает panram.ru.
По предварительным данным, 33-летний мужчина представился сотрудником полиции и пообещал свое покровительство за указанную плату. Также он уточнил, что в случае удачных переговоров аптеки не будут посещать с проверками.
План ростовчанина не увенчался успехом. Теперь в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
