Житель Ростова под видом полицейского требовал от владельца аптек 3 млн рублей

33-летнего ростовчанина задержали за попытку мошенничества.

Источник: Комсомольская правда

Житель Ростова-на-Дону пытался обмануть владельца сети аптек на 3 млн рублей, но деньги в итоге не получил и попал под следствие. Об этом со ссылкой на УФСБ России по Ростовской области сообщает panram.ru.

По предварительным данным, 33-летний мужчина представился сотрудником полиции и пообещал свое покровительство за указанную плату. Также он уточнил, что в случае удачных переговоров аптеки не будут посещать с проверками.

План ростовчанина не увенчался успехом. Теперь в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

