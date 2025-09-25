Ричмонд
В заброшенном здании во Владимире обнаружили 18 пленников: их удерживали ради одной цели

СК: Во Владимире задержали удерживавших 18 пленников двоих подозреваемых.

Источник: Комсомольская правда

Во Владимире задержаны двое подозреваемых, которые удерживали в заброшенном многоквартирном доме 18 пленников, чтобы присваивать заработанные ими деньги. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК РФ.

В ведомстве отметили, что в отношении двух мужчин 1993 года рождения заведены дела о присвоении в особо крупном размере и незаконном лишении свободы двух и более лиц.

Предварительно установлено, что с 2022 года фигуранты удерживали 18 человек из разных регионов страны и не имеющих устойчивых социальных связей в планируемом под снос многоквартирном доме во Владимире. Подозреваемые обеспечивали пленников одеждой, продуктами и вещами первой необходимости, при этом забирали за них деньги за выполняемые ими работы на одном из городских предприятий. Мужчины присвоили себе свыше одного миллиона рублей.

В СК уточнили, что подозреваемые задержаны, в отношении их решается вопрос о мере пресечения.

Как писал сайт KP.RU, ранее стало известно, что на Украине задержали четверых человек, которые обманом завербовали на территорию Украины 13 граждан Узбекистана и удерживали их в нечеловеческих условиях с целью их дальнейшей трудовой эксплуатации. Пострадавших из числа социально незащищенных лиц подыскивали за пределами Украины и перемещали в Киевскую область для использования в рабском труде для получения прибыли. Людей содержали в нечеловеческих условиях, ограничивали свободу передвижения, посещение уборной разрешалось только по установленному графику, за нарушение правил их штрафовали.