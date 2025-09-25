В заброшенном здании во Владимире обнаружили 18 пленников: их удерживали ради одной цели

Как писал сайт KP.RU, ранее стало известно, что на Украине задержали четверых человек, которые обманом завербовали на территорию Украины 13 граждан Узбекистана и удерживали их в нечеловеческих условиях с целью их дальнейшей трудовой эксплуатации. Пострадавших из числа социально незащищенных лиц подыскивали за пределами Украины и перемещали в Киевскую область для использования в рабском труде для получения прибыли. Людей содержали в нечеловеческих условиях, ограничивали свободу передвижения, посещение уборной разрешалось только по установленному графику, за нарушение правил их штрафовали.