В заброшенном здании во Владимире обнаружили 18 пленников: их удерживали ради одной цели

Во Владимире задержаны двое подозреваемых, которые удерживали в заброшенном многоквартирном доме 18 пленников, чтобы присваивать заработанные ими деньги. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК РФ.
В ведомстве отметили, что в отношении двух мужчин 1993 года рождения заведены дела о присвоении в особо крупном размере и незаконном лишении свободы двух и более лиц.
Предварительно установлено, что с 2022 года фигуранты удерживали 18 человек из разных регионов страны и не имеющих устойчивых социальных связей в планируемом под снос многоквартирном доме во Владимире. Подозреваемые обеспечивали пленников одеждой, продуктами и вещами первой необходимости, при этом забирали за них деньги за выполняемые ими работы на одном из городских предприятий. Мужчины присвоили себе свыше одного миллиона рублей.
В СК уточнили, что подозреваемые задержаны, в отношении их решается вопрос о мере пресечения.
