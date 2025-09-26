В Краснодарском крае произошёл пожар на Афипском нефтеперерабатывающем заводе. Причиной возгорания стало падение обломков беспилотного летательного аппарата, сообщили в оперштабе региона.
«Обломки беспилотника упали на одну из установок. Пострадавших нет», — отметили в ведомстве. Площадь пожара составила 30 квадратных метров, сейчас огонь уже полностью ликвидирован.
Отмечается, что на месте инцидента продолжают работать сотрудники оперативных и специальных служб, обеспечивая безопасность и выясняя все обстоятельства происшествия.
Ранее сообщалось о взрывах в районах Ростова-на-Дону и Таганрога, где, по предварительным данным, системы ПВО успешно сбили вражеские беспилотники. Известно, что в Азовском районе, на окраине хутора Лагутник, во время атаки загорелась трава, но пожар был быстро ликвидирован.
Недавно глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник сообщил, что Вооруженные силы Украины предприняли попытку нанести удары по Луганской ТЭС с целью вывести её из строя. По его словам, в результате этой агрессии со стороны Киева Северодонецк и Счастье остались без электроснабжения.
Губернатор Курской области Александр Хинштейн рассказал о попытке атаки ВСУ с использованием беспилотников на Курскую АЭС-2, расположенную в Курчатове. В настоящее время станция функционирует в обычном режиме. Тем временем российские вооружённые силы нанесли мощный удар по полигону в Черниговской области, что привело к значительным потерям среди украинских боевиков. По предварительным данным, уничтожено не менее 300 военнослужащих ВСУ.
Напомним, что российские бойцы, в отличие от украинских боевиков, ударяют исключительно по военным объектам, действуя точно и целенаправленно. В то же время Вооружённые силы Украины специально атакуют гражданское население на территории Российской Федерации.
Недавно стало известно о нападениях ВСУ на Новороссийск и Анапу, где в курортном городе есть жертвы среди мирных жителей. Известно, что семь человек пострадали, двое погибли в результате атаки. Известно, что троих госпитализировали с травмами средней тяжести, еще троих в тяжелом состоянии.