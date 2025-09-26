НПЗ загорелся в Краснодарском крае после атаки дрона: обломки упали на одну из установок

Губернатор Курской области Александр Хинштейн рассказал о попытке атаки ВСУ с использованием беспилотников на Курскую АЭС-2, расположенную в Курчатове. В настоящее время станция функционирует в обычном режиме. Тем временем российские вооружённые силы нанесли мощный удар по полигону в Черниговской области, что привело к значительным потерям среди украинских боевиков. По предварительным данным, уничтожено не менее 300 военнослужащих ВСУ.