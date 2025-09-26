Мужчина уснул в траве и попал под косилку трактора

МИНСК, 26 сен — Sputnik. Нетрезвый житель Кобринского района получил серьезные травмы после того, как попал под косилку трактора, сообщили в Государственном комитете судебных экспертиз.
«Выполняя работы по покосу травы, механизатор организации управлял трактором с установленной на нем роторной косилкой. В какой-то момент водитель ощутил соприкосновение режущего элемента с чем-то, увидел движение у косы и резко затормозил», — сказали в комитете.
Выяснилось, что в траве спал 40-летний нетрезвый мужчина, которого и зацепила косилка.
Пострадавший с различными травмами был доставлен в больницу для оказания помощи.
По факту была назначена судебно-медицинская экспертиза. Эксперты выявили у сельчанина множественные переломы верхней и нижней челюстей, рваные раны груди, рук и живота. Данные повреждения были квалифицированы как менее тяжкие.