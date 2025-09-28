Ричмонд
Легковушка столкнулась с лосем в Сморгонском районе — пострадали 2 человека

МИНСК, 28 сен — Sputnik. Водитель и пассажир легкового автомобиля получили травмы в результате столкновения машины с лосем в Сморгонском районе, сообщили в управлении ГАИ Гродненского облисполкома.

Источник: УГАИ УВД Гродненского облисполкома

По данным инспекции, авария произошла около 23:50 в субботу, 27 сентября, на 32-м километре дороге Р-95, соединяющей Лынтупы и Гольшаны.

Водитель автомобиля Nissan совершил наезд на дикое животное, которое перебегало дорогу.

сказали в ГАИ

В результате аварии 17-летний пассажир машины получил перелом носа и травму головы и был госпитализирован, а 18-летний водитель — ссадины лица и перелом носа, он был отпущен домой после оказания медицинской помощи.

По факту ДТП назначена проверка, все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В ГАИ настоятельно рекомендовали водителям проявлять повышенное внимание на дорогах, особенно в ночное время суток и вблизи лесных массивов, где высок риск появления на дороге диких животных.