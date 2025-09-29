В Севастополе собаки покусали двух детей: им заплатят 50 тысяч рублей

В Севастополе двум детям, пострадавшим от укусов бродячих собак, заплатят в общей сложности 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального. Об этом сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.
Так, в мае 17-летний юноша шел к себе домой с автобусной остановки в Инкермане. На подростка напала бродячая собака. Животное укусила мальчика за левую голень. В том же месяце собака напала на 11-летнего ребенка, который играл в футбол в районе дома № 3 по улице Баденкиной. Животное укусило его за правое бедро.
«Несовершеннолетние испытали боль и испуг, им была оказана медицинская помощь», — отметили в прокуратуре.
Надзорное ведомство направило в Ленинский районный суд исковые заявления. Департамент городского хозяйства Севастополя обязали заплатить пострадавшим в общей сложности 50 тысяч рублей.