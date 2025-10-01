Ричмонд
Жительница Челябинска прописала в своей квартире 90 иностранцев: что ей грозит

Жительница Челябинска прописала в своей квартире 90 иностранцев, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Все произошло в Курчатовском районе.

«Сотрудниками полиции установлена 54-летняя местная жительница, которая фиктивно поставила на учет по месту пребывания 90 иностранных граждан, не имея намерения фактически предоставить им жилое помещение», — сообщили в городском УМВД.

С февраля 2024-го по август текущего года она осуществила 52 факта фиктивной регистрации мигрантов в своей квартире, расположенной в доме по улице Островского.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3, фигурантке избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

«Все иностранные граждане сняты с миграционного учета. Работа в данном направлении будет продолжена», — уточнили стражи порядка.

Горожанке грозит штраф в размере от 100 до 500 тыс. рублей. Возможно суд назначит принудительные работы на срок до 5 лет или и вовсе лишит свободы на аналогичные период.