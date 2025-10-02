Столичный суд изъял в доход государства имущество владельца бренда «Кириешки»

Московский суд признал экстремистом владельца брендов «Кириешки» и «Яшкино» Дениса Штенгелова — теперь в доход государства будет изъято его имущество, а также активы отца и супруги. Об этом в среду, 1 октября, сообщили в ТАСС.
Сына и отца признали экстремистским объединением — причиной стало спонсирование Вооруженных сил Украины (ВСУ). Бизнесмен отправил украинской армии более 21 миллиарда рублей.
— Обратить в доход Российской Федерации акции Штенгелова, Штенгелова и Каржелововой. Исковое заявление Генеральной прокуратуры удовлетворит, —цитирует решение судьи информационное агентство.
6 сентября судебные приставы начали арест имущества Николая и Дениса Штенгеловых, а также их компании АО «Кондитерус Ком», известной брендами «Кириешки» и «Яшкино».