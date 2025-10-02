Мужчина в наушниках погиб под колесами грузового поезда под Петербургом

В Ленинградской области произошло очередное происшествие на железной дороге. Так, на 15-м километре седьмого пикета перегона Девяткино — Капитолово под колесами грузового поезда погиб мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе Транспортной полиции по Северо-Западному федеральному округу.
— Личность пешехода установили. Им оказался местный 37-летний житель, — уточнили в ведомстве.
Первичная проверка показала, что за считанные мгновения до столкновения мужчина был в наушниках и переходил пути в неположенном месте. Машинист сработал по алгоритму: он применил экстренное торможение и несколько раз подал звуковые сигналы повышенной громкости. Однако это не помогло избежать происшествия.
Транспортные полицейские снова призвали жителей Петербурга и Ленинградской области соблюдать основные правила безопасности при нахождении на железной дороге. Это может спасти жизнь.