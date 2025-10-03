Суд разрешил ростовскому адвокату вернуться к профессии после взяточничества

Запрет на три года был исключен из приговора в связи с тем, что на момент совершения второго преступления Шахвардиян уже не обладал статусом адвоката. Таким образом, после отбытия наказания в виде 5 лет и 4 месяцев колонии он сможет вернуться к профессиональной деятельности.
Ранее Ленинский районный суд Ростова признал Шахвардияна виновным в покушении на посредничество во взяточничестве. Это уже вторая судимость для юриста — в 2019 году он был осужден за мошенничество при попытке получить 700 тысяч рублей у матери адвоката, обвиняемого в убийстве жены.