Управляющую загородного клуба в Татарстане осудят за травмы ребенка в бассейне

В Татарстане завершено расследование уголовного дела в отношении бывшей управляющей загородного клуба в Тукаевском районе, где в бассейне пострадал четырехлетний ребенок.
По данным следствия, 12 июля этого года мальчик, не умевший плавать, находился в бассейне без присмотра и несколько минут был под водой, пока его не заметили очевидцы.
Следствие установило, что управляющая не обеспечила бассейн необходимым количеством инструкторов-спасателей, что привело к трагическому инциденту. Ребенок получил серьезные травмы. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.