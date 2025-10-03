Ричмонд
Управляющую загородного клуба в Татарстане осудят за травмы ребенка в бассейне

Четырехлетний мальчик едва не утонул из-за отсутствия спасателей во время купания.

Источник: Комсомольская правда

В Татарстане завершено расследование уголовного дела в отношении бывшей управляющей загородного клуба в Тукаевском районе, где в бассейне пострадал четырехлетний ребенок.

По данным следствия, 12 июля этого года мальчик, не умевший плавать, находился в бассейне без присмотра и несколько минут был под водой, пока его не заметили очевидцы.

Следствие установило, что управляющая не обеспечила бассейн необходимым количеством инструкторов-спасателей, что привело к трагическому инциденту. Ребенок получил серьезные травмы. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.