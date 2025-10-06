7 минут стоили хабаровскому студенту 420 тысяч рублей

Через некоторое время начали поступать звонки от других «сотрудников правоохранительных органов». Они утверждали, что счета студента якобы взломаны, и чтобы избежать уголовного преследования, необходимо срочно перевести деньги на «безопасные» счета. Студент, доверившись звонкам, перевел все свои личные накопления — 420 тысяч рублей.