7 минут стоили хабаровскому студенту 420 тысяч рублей

В Хабаровске 20-летний студент третьего курса обратился в полицию после того, как в течение одного дня потерял 420 тысяч рублей, сообщает hab.aif.ru.
По данным правоохранителей, молодому человеку позвонил неизвестный, представившийся сотрудником университета, и сообщил, что требуется регистрация в виртуальном журнале учебного заведения. Он продиктовал коды из СМС, которые пришли на телефон студента.
Через некоторое время начали поступать звонки от других «сотрудников правоохранительных органов». Они утверждали, что счета студента якобы взломаны, и чтобы избежать уголовного преследования, необходимо срочно перевести деньги на «безопасные» счета. Студент, доверившись звонкам, перевел все свои личные накопления — 420 тысяч рублей.
Когда он понял, что стал жертвой мошенников, обратился в полицию.
«Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (“мошенничество”), санкция которой предусматривает лишение свободы до шести лет», — сообщил Артем Поляков, врио начальника УМВД России по г. Хабаровску.
Полиция напоминает: мошенники часто используют различные благовидные предлоги, чтобы получить СМС-коды и пароли, которые позволяют управлять учетными записями на портале Госуслуг и других сервисах. Они могут представляться сотрудниками университетов, поликлиник, управляющих организаций, фирм по ремонту домофонов и другими учреждениями.
Главное правило безопасности: никогда не сообщайте СМС-коды и пароли, если не понимаете их предназначение.