Прокурора в Усть-Каменогорске уволили, лишили прав на 7 лет и арестовали

Также постановлением Специализированного суда по административным правонарушениям от 3 октября 2025 года он признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 608 КоАП, и подвергнут административному взысканию в виде ареста на 20 суток и лишения права управления транспортным средством на 7 лет.