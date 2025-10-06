Ричмонд
Прокурора в Усть-Каменогорске уволили, лишили прав на 7 лет и арестовали

В Усть-Каменогорске прокурора уволили и лишили чина после пьяного вождения и совершения дорожно-транспортного происшествия (ДТП), сообщает Zakon.kz.

Источник: Facebook/Прокуратура ВКО

В социальных сетях появилась информация о том, что в Усть-Каменогорске «прокурор Вилори Пан, управляя автомобилем, совершил наезд на фонарный столб и пытался скрыться от полицейских. Экспертиза показала наличие алкоголя и марихуаны в его крови».

В пресс-службе прокуратуры Восточно-Казахстанской области прямо эти факты не подтвердили, но сообщили следующее:

Прокуратура Восточно-Казахстанской области информирует, что за совершение проступка, дискредитирующего правоохранительный орган, прокурор отдела прокуратуры города Усть-Каменогорска Пан В. Б. в соответствии с законом РК «О правоохранительной службе» уволен из органов прокуратуры с лишением классного чина «юрист 1 класса».

Также постановлением Специализированного суда по административным правонарушениям от 3 октября 2025 года он признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 608 КоАП, и подвергнут административному взысканию в виде ареста на 20 суток и лишения права управления транспортным средством на 7 лет.