Главе СКР доложат о расследовании нападения собаки на ребенка в Приморье

В Приморье представители Следственного комитета разбираются в обстоятельствах нападения бродячей собаки на ребенка. Об этом сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Приморскому краю.
В поселке Новый Надеждинского района произошел инцидент с участием бродячей собаки и несовершеннолетнего. По информации, размещенной в социальных сетях, животное напало на 9-летнего школьника, в результате чего ребенок получил серьезные травмы лица. Пострадавшего мальчика экстренно госпитализировали для оказания медицинской помощи.
По факту нападения следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбудили уголовное дело. Расследование ведется по статье 293 Уголовного кодекса РФ, предусматривающей ответственность за халатность.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял ситуацию под личный контроль. Он поручил руководителю следственного управления по Приморскому краю Эдуарду Трубчику представить подробный отчет о ходе расследования уголовного дела и установленных в ходе проверки обстоятельствах.
Ранее «КП» писала, что бродячая собака напала на ребенка в Надеждинском районе Приморья.