Главе СКР доложат о расследовании нападения собаки на ребенка в Приморье

В поселке Новый Надеждинского района произошел инцидент с участием бродячей собаки и несовершеннолетнего. По информации, размещенной в социальных сетях, животное напало на 9-летнего школьника, в результате чего ребенок получил серьезные травмы лица. Пострадавшего мальчика экстренно госпитализировали для оказания медицинской помощи.