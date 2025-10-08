Пьяный москвич проник в детский сад, чтобы поспать

Ранее стражи порядка задержали в Москве мужчину, который пытался пробраться в школу. О действиях правонарушителя росгвардейцам сообщил охранник учреждения. Прибывшие на место правоохранители задержали мужчину. Позднее выяснилось, что он хотел спрятаться в школе, так как до этого украл драгоценности из чужой квартиры.