Пьяный москвич проник в детский сад, чтобы поспать

— Прибыв на место, сотрудники выяснили, что на территорию проник неизвестный мужчина, находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения. По словам охранника, нарушитель вел себя агрессивно и пытался найти место для сна, — рассказали в пресс-службе Росгвардии.
Нетрезвого мужчину передали полицейским. Правоохранители выяснят, что побудило гражданина к такому поступку.
Ранее стражи порядка задержали в Москве мужчину, который пытался пробраться в школу. О действиях правонарушителя росгвардейцам сообщил охранник учреждения. Прибывшие на место правоохранители задержали мужчину. Позднее выяснилось, что он хотел спрятаться в школе, так как до этого украл драгоценности из чужой квартиры.