Пьяный москвич проник в детский сад, чтобы поспать

Житель столицы в состоянии алкогольного опьянения пробрался на территорию детского сада на улице Шаболовка, чтобы поспать. Об этом в среду, 8 октября, сообщили «Вечерней Москве» в пресс-службе Росгвардии по городу Москве.

Источник: Агентство «Москва»

— Прибыв на место, сотрудники выяснили, что на территорию проник неизвестный мужчина, находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения. По словам охранника, нарушитель вел себя агрессивно и пытался найти место для сна, — рассказали в пресс-службе Росгвардии.

Нетрезвого мужчину передали полицейским. Правоохранители выяснят, что побудило гражданина к такому поступку.

Ранее стражи порядка задержали в Москве мужчину, который пытался пробраться в школу. О действиях правонарушителя росгвардейцам сообщил охранник учреждения. Прибывшие на место правоохранители задержали мужчину. Позднее выяснилось, что он хотел спрятаться в школе, так как до этого украл драгоценности из чужой квартиры.