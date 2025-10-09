Виновника самого мощного пожара в истории Лос-Анджелеса нашли по ChatGPT

На компьютере Риндеркнехта нашли изображение горящего города, сгенерированное ChatGPT. Установлено, что он также использовал нейросеть для изучения последствий поджога. Запросы в ChatGPT и GPS-данные сыграли ключевую роль в доказательстве его вины.
По данным прокуратуры, Риндеркнехт поджёг растительность у популярной туристической тропы Hidden Buddha, используя обычную зажигалку. Следствие предполагает, что он высадил пассажира возле улицы Лахман-лейн, припарковал машину и направился по тропе к холму. Позже очевидцы заметили пламя на его склоне.
Джонатана задержали возле дома в Мельбурне, штат Флорида. Теперь ему предстоит вынести суд перед окружным судом США в Орландо, где озвучат подробности преступления.
Напомним, пожар в Лос-Анджелесе в январе 2025 года стал крупнейшим в истории штата. Он охватил более 16 тысяч гектаров, уничтожил тысячи домов и унёс жизни десятков людей. Тогда за поджоги задержали несколько подозреваемых.
