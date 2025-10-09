Виновника самого мощного пожара в истории Лос-Анджелеса нашли по ChatGPT

Напомним, пожар в Лос-Анджелесе в январе 2025 года стал крупнейшим в истории штата. Он охватил более 16 тысяч гектаров, уничтожил тысячи домов и унёс жизни десятков людей. Тогда за поджоги задержали несколько подозреваемых.