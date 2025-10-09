«Приговор от 19 мая 2025 года в отношении Галицкого Даниила Андреевича оставлен без изменений, а апелляционные жалобы защиты — без удовлетворения. Решение вступило в силу», — говорится в сообщении.
Студент университета Герцена получил 13 лет за госизмену и оправдание терроризма
МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Апелляционной военный суд в подмосковной Власихе признал законным приговор в отношении студента университета Герцена Даниила Галицкого (внесен в РФ в перечень террористов), осужденного на 13 лет лишения свободы за государственную измену и оправдание терроризма. Как уточнили ТАСС в суде, приговор вступил в силу.