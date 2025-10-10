В больницах двух городов с кишечной инфекцией находятся 26 детей из Челябинской области

«С момента возникновения эпидемиологической ситуации в инфекционное отделение медсанчасти № 72 госпитализированы 10 человек с признаками острой кишечной инфекции. Остальные обратившиеся пациенты с легким течением проходят амбулаторное лечение», — сообщил глава Трехгорного Данил Громенко.
По его словам, «ситуация стабильная, управляемая». Предварительный диагноз — острая кишечная инфекция вирусной этиологии.
«Количество обращений сократилось. Дистанционное обучение продлевается еще на одну неделю», — добавил чиновник.
Что касается класса, который направлялся в санаторий в Железноводске, то 16 из 25 детей продолжают лечение в условиях стационара в Самаре, динамика положительная. С ними учитель и один родитель.
«Директор школы постоянно на связи с классным руководителем, получаем регулярно обратную связь по состоянию детей. У них подтверждена вирусная природа заболевания. Девять школьников вечером 9 октября вернулись домой, помощь медиков никому из них не потребовалась. Профильные ведомства продолжают работу по выявлению причины распространения заболевания», — рассказал Громенко.
По информации министерства образования Челябинской области, в школе № 110 организовано дистанционное обучение. С учащимися, педагогами и родителями проведена разъяснительная работа.
Как сообщалось ранее, региональное следственное управление возбудило уголовное дело по части 1 статьи 236 У (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей).