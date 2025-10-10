Мусорный полигон во Владивостоке продолжает тлеть, в графике вывоза мусора начались сбои

Для обеспечения безопасности водителей мусоровозов на полигон допускаются только те машины, которые имеют автоматическую систему разгрузки — самосвалы или мусоровозы бункерного типа. Машины, предполагающие выгрузку мусора вручную, не смогут проехать на свалку.
Отходы, предназначенные для переработки и разделяемые на фракции (пластик, стекло
Напоминаем, пожар на полигоне начался утром 6 октября, было выявлено несколько очагов горения и тления. Предположительно, в отходы попала зола, что и парализовало работу полигона.
Управляющим организациям раздают особо прочные и вместительные полимерные пакеты для упаковки бытового мусора, вывоз которого пока не осуществляется. В telegram-чат Приморского экологического оператора уже поступают обращения от жителей Владивостока, которые пишут, что с понедельника отходы с некоторых придомовых территорий не вывозили ни разу. Например, проблемы наблюдаются на проспекте Красного Знамени в районе сопки Буссе и Третьей Рабочей. Например, во дворе дома № 119 мусорные пакеты уже закрывают вход в подвал, что, по мнению жильцов, является нарушением пожарной безопасности. Критически переполнены площадки для бытовых отходов на придомовых территориях по улицам Иртышская, Кирова, Корнилова, Набережная, Надибаидзе, Североморская, Толстого, на Народном проспекте, в Садгороде и в других микрорайонах.