Мусорный полигон во Владивостоке продолжает тлеть, в графике вывоза мусора начались сбои

Управляющим организациям раздают особо прочные и вместительные полимерные пакеты для упаковки бытового мусора, вывоз которого пока не осуществляется. В telegram-чат Приморского экологического оператора уже поступают обращения от жителей Владивостока, которые пишут, что с понедельника отходы с некоторых придомовых территорий не вывозили ни разу. Например, проблемы наблюдаются на проспекте Красного Знамени в районе сопки Буссе и Третьей Рабочей. Например, во дворе дома № 119 мусорные пакеты уже закрывают вход в подвал, что, по мнению жильцов, является нарушением пожарной безопасности. Критически переполнены площадки для бытовых отходов на придомовых территориях по улицам Иртышская, Кирова, Корнилова, Набережная, Надибаидзе, Североморская, Толстого, на Народном проспекте, в Садгороде и в других микрорайонах.