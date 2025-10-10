Тяжелая травма головы: врачи спасают жизнь выпавшей из окна годовалой малышки

В Уфе в одном из жилых домов произошел инцидент с годовалым ребенком. Малышка выпала из окна квартиры, расположенной на втором этаже. Об этом со ссылкой на собственный источник в экстренных службах сообщило информационное агентство «Башинформ».
Согласно предварительной информации, в момент происшествия девочка вместе со своей сестрой-близняшкой была в комнате без присмотра взрослых: мать находилась на кухне, бабушка — в другой комнате, а отец — в ванной.
По данным журналистов, окно в комнате было приоткрыто, а рядом с подоконником стоял диван. Предположительно, ребенок из любопытства забрался на диван и выпал из окна.
В настоящее время состояние здоровья девочки врачи оценивают как тяжелое, у нее диагностирована травма головы.
Известно, что семья малышки характеризуется как благополучная и не состоит на учете в органах опеки.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.