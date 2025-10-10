Ричмонд
+13°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тяжелая травма головы: врачи спасают жизнь выпавшей из окна годовалой малышки

«Башинформ»: в Уфе годовалая девочка выпала из окна второго этажа.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе в одном из жилых домов произошел инцидент с годовалым ребенком. Малышка выпала из окна квартиры, расположенной на втором этаже. Об этом со ссылкой на собственный источник в экстренных службах сообщило информационное агентство «Башинформ».

Согласно предварительной информации, в момент происшествия девочка вместе со своей сестрой-близняшкой была в комнате без присмотра взрослых: мать находилась на кухне, бабушка — в другой комнате, а отец — в ванной.

По данным журналистов, окно в комнате было приоткрыто, а рядом с подоконником стоял диван. Предположительно, ребенок из любопытства забрался на диван и выпал из окна.

В настоящее время состояние здоровья девочки врачи оценивают как тяжелое, у нее диагностирована травма головы.

Известно, что семья малышки характеризуется как благополучная и не состоит на учете в органах опеки.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.