В Ростовской области при падении БПЛА на частный дом пострадали два человека

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 октября. /ТАСС/. Отражение атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) идет в Ростовской области. При падении дрона на частный жилой дом пострадали два человека, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Юрий Слюсарь.

Источник: РИА "Новости"

«В Ростовской области идет отражение воздушной атаки врага. Два жителя Белой Калитвы получили ранения из-за падения БПЛА на частный жилой дом», — написал он.

Губернатор уточнил, что БПЛА упал на дом около полуночи, разрушив крышу и вызвав пожар. Пострадавшие получили осколочные ранения, медики оказывают им первую помощь. Пожарные занимаются ликвидацией возгорания.

Слюсарь подчеркнул, что информация о последствиях атаки уточняется.

