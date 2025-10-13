В Ростовской области при падении БПЛА на частный дом пострадали два человека

«В Ростовской области идет отражение воздушной атаки врага. Два жителя Белой Калитвы получили ранения из-за падения БПЛА на частный жилой дом», — написал он.
Губернатор уточнил, что БПЛА упал на дом около полуночи, разрушив крышу и вызвав пожар. Пострадавшие получили осколочные ранения, медики оказывают им первую помощь. Пожарные занимаются ликвидацией возгорания.
Слюсарь подчеркнул, что информация о последствиях атаки уточняется.
