Глава Приангарья прокомментировал убийство двух человек в Шелехове

Напомним, сообщение о конфликте в подъезде многоквартирного дома поступило в дежурную часть ОМВД России по Шелеховскому району вечером 12 октября. Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что между подростком и его 14-летней подругой произошла ссора на почве ревности. В ходе потасовки юноша нанес девушке несколько ударов ножом.