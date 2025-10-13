Ричмонд
Глава Приангарья прокомментировал убийство двух человек в Шелехове

Ранее сообщалось, что подросток напал на возлюбленную и соседку.

Источник: IrkutskMedia.ru

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев прокомментировал трагедию, произошедшую вечером 12 октября. В результате ссоры 14-летний подросток напал с ножом на свою сверстницу и ранил соседку, пытавшуюся заступиться за девочку. Глава региона выразил соболезнования родным погибших, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на тг-канал (18+) губернатора.

Напомним, сообщение о конфликте в подъезде многоквартирного дома поступило в дежурную часть ОМВД России по Шелеховскому району вечером 12 октября. Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что между подростком и его 14-летней подругой произошла ссора на почве ревности. В ходе потасовки юноша нанес девушке несколько ударов ножом.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «убийство двух и более лиц».