Глава Приангарья прокомментировал убийство двух человек в Шелехове

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев прокомментировал трагедию, произошедшую вечером 12 октября. В результате ссоры 14-летний подросток напал с ножом на свою сверстницу и ранил соседку, пытавшуюся заступиться за девочку. Глава региона выразил соболезнования родным погибших, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на тг-канал (18+) губернатора.
Напомним, сообщение о конфликте в подъезде многоквартирного дома поступило в дежурную часть ОМВД России по Шелеховскому району вечером 12 октября. Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что между подростком и его 14-летней подругой произошла ссора на почве ревности. В ходе потасовки юноша нанес девушке несколько ударов ножом.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «убийство двух и более лиц».