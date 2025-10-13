Поставщиков фальсифицированных медицинских аппаратов отправили в колонию

Как установили следствие и суд, в 2020 году подконтрольные им структуры заключили госконтракт на поставку медицинских изделий. Согласно его условиям, в лечебные учреждения Прикамья было необходимо поставить рентгеновские мобильные аппараты. В итоге больницам были отгружены фальсифицированное оборудование. Ивану Дубровскому приговором суда назначено наказание в виде шести лет лишения свободы со штрафом 500 тыс. руб. Второй подсудимый получил на полгода больше.