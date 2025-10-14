Ричмонд
Sky News: Два человека погибли после крушения самолёта в США

В результате падения самолёта в Массачусетсе погибли двое человек, еще один пострадал.

Источник: Комсомольская правда

В городе Дартмут в Массачусетсе произошла авиакатастрофа с участием легкомоторного воздушного самолета. По данным Sky News, при падении лайнера два человека погибли, один пострадал.

Тогда из-за падения самолета на разделительную полосу автотрассы начался пожар. Это привело к полному прекращению движения в обоих направлениях.

«Предварительная информация указывает на то, что самолет, возможно, пытался приземлиться в региональном аэропорту Нью-Бедфорда», — заявила местная полиция, чьи слова передает CBS.

Однако, по данным ведомства, пилот не подавал в аэропорт план полета и информацию о пассажирах, поэтому их личности пока остаются неустановленными.

Накануне в американском штате Техас лайнер потерпел крушение, после чего возник пожар. ЧП произошло вблизи аэропорта Хикс в городе Форт-Уэрте.