Sky News: Два человека погибли после крушения самолёта в США

В городе Дартмут в Массачусетсе произошла авиакатастрофа с участием легкомоторного воздушного самолета. По данным Sky News, при падении лайнера два человека погибли, один пострадал.
Тогда из-за падения самолета на разделительную полосу автотрассы начался пожар. Это привело к полному прекращению движения в обоих направлениях.
«Предварительная информация указывает на то, что самолет, возможно, пытался приземлиться в региональном аэропорту Нью-Бедфорда», — заявила местная полиция, чьи слова передает CBS.
Однако, по данным ведомства, пилот не подавал в аэропорт план полета и информацию о пассажирах, поэтому их личности пока остаются неустановленными.
Накануне в американском штате Техас лайнер потерпел крушение, после чего возник пожар. ЧП произошло вблизи аэропорта Хикс в городе Форт-Уэрте.