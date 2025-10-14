В Новосибирске будут судить начальника управления Росгвардии

НОВОСИБИРСК, 14 окт — РИА Новости. Железнодорожный районный суд Новосибирска получил для рассмотрения уголовное дело начальника управления вневедомственной охраны Росгвардии по Новосибирской области Ровшана Курбанова, обвиняемого в получении взятки стройматериалами, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области.
«В Железнодорожный районный суд Новосибирска поступило уголовное дело в отношении Ровшана Курбанова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктами “б”, “в” части 5 статьи 290 УК РФ», — говорится в сообщении. Курбанов был арестован 29 мая 2025 года. В июле мера пресечения была продлена до 27 сентября, а затем — до 27 ноября.
По версии следствия, полковник Курбанов, являясь начальником ФКГУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Новосибирской области», с 5 по 6 мая 2025 года путем вымогательства лично получил от представителя торговой организации часть взятки в виде строительных материалов на сумму более 35 тысяч рублей, а всего планировал получить стройматериалы на 293 тысячи рублей.
Ранее пресс-служба судов сообщала, что 30 апреля 2025 года Курбанов через WhatsApp*(принадлежит компании Meta, которая запрещена в России как экстремистская) позвонил руководителю отдела по предотвращению внештатных ситуаций торгового центра «Лемана ПРО» и потребовал от него взятку в виде стройматериалов.
Такое «вознаграждение» предназначалось за совершение определенных действий в пользу торговой организации и ее представителя, входящих в служебные полномочия Курбанова, а также за общее покровительство и попустительство по службе, а именно за беспрепятственное согласование паспорта безопасности в ходе процедуры категорирования торгового объекта.
«Полученные строительные материалы обвиняемый использовал для облагораживания территории земельного участка, находящего в собственности его супруги и его личном пользовании», — сообщает пресс-служба.
Курбанов возглавлял управление вневедомственной охраны управления Росгвардии по Новосибирской области с 2017 года. Предварительное заседание по делу назначено на конец октября.
