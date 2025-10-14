Взрыв на карьере переполошил екатеринбуржцев

«По словам людей, грохот был слышен в Академическом районе, на Ботанике и в Совхозном, на ВИЗе и Компрессорном микрорайоне, на Химмаше», — пишет ЕАН.
Шум сопровождался ударной волной и вибрацией, рассказывают екатеринбуржцы. В телеграм-каналах уже появилось видео того, как шаталась домашняя утварь. Из-за этого в соцсетях пошли слухи о военных учениях, но они не подтвердились.
На карьере в Рудном добывают строительный камень. Его руководство заранее предупредило администрацию Чкаловского района о взрывных работах. Жители поселка смогли увидеть, как над карьером столбом поднимается каменная пыль.
Взрывные работы в Рудном происходят регулярно — например, они выполнялись в 2023 году. Местные жители уже высказывали недовольство по поводу шума.