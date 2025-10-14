Ричмонд
Три жителя Братска незаконно перевезли древесину через границу на 8 млн рублей

Один из них достал фальшивые документы о законной покупке древесины.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Три жителя Братска незаконно перевезли древесину за границу на 8 миллионов рублей. Два человека, договорившись заранее, прятали лес на складе, чтобы потом его продать. После этого, через третьего сообщника, они достали фальшивые документы о законной покупке древесины. Позже они подписали контракты с иностранными фирмами на продажу этого леса. Об этом сообщается на сайте Падунского районного суда.

— Обвиняемые организовали получение фитосанитарных сертификатов на древесину для таможни. Затем они экспортировали более 1057 кубометров лесоматериалов в Узбекистан и Таджикистан, — уточнили в пресс-службе суда.

Суд приговорил двоих фигурантов к 5 годам 6 месяцам лишения свободы, штрафу в 200 тысяч рублей и запрету на ведение бизнеса на два года. Это наказание назначено условно с испытательным сроком в 4 года для каждого. Третий подсудимый получил два года лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года, а также запрет на деятельность в сфере оборота лесопродукции.