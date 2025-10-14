Три жителя Братска незаконно перевезли древесину через границу на 8 млн рублей

Суд приговорил двоих фигурантов к 5 годам 6 месяцам лишения свободы, штрафу в 200 тысяч рублей и запрету на ведение бизнеса на два года. Это наказание назначено условно с испытательным сроком в 4 года для каждого. Третий подсудимый получил два года лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года, а также запрет на деятельность в сфере оборота лесопродукции.